Giffoni Film Festival, Giulia Salemi mostra in anteprima il suo look da urlo

Giffoni Film Festival, al via la 52esima edizione: Giulia Salemi mostra in anteprima il suo look da urlo. FOTO

Al via la 52esima edizione del Giffoni Film Festival. L’evento, iniziato oggi, giovedì 21 luglio, si concluderà sabato prossimo. L'edizione di quest'anno è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio, "a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta".

Una tematica importante e delicata che sarà il filo conduttore di tutti gli eventi e i titoli che verranno presentati durante la rassegna, il cui programma potrà essere consultato direttamente sul sito ufficiale, in cui c'è un calendario con quello che accadrà giorno per giorno.

Il programma è ricco di eventi interessanti, che accompagnano giorno dopo giorno alla visione dei film in concorso. Il Festival si aprirà ufficialmente alle 16:30 di giovedì 21 luglio, con la presentazione ufficiale, alla quale seguiranno vari incontri e momenti di condivisione.

Come riporta Fanpage, a seguire, dal 22 luglio, le attività si svolgeranno dalla mattina nelle varie sale dedicate alle proiezioni: Sala Truffaut, Sala Alberto Sordi, Sala Lumiére, Sala Galileo, Sala Verde, Sala Blu, oltre a tutti gli eventi collaterali che si svolgeranno nei vari luoghi pensati per la proiezione o eventi interattivi con ospiti e partecipanti, a fine giornata, verso sera, verrà lasciato spazio alla musica.