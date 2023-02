Gillette, on air due nuovi spot con protagonista Bobo Vieri

Gillette, on air due nuovi spot per la campagna "Shave like a bomber"

Al via la nuova campagna di comunicazione Gillette, realizzata per il restage della linea di rasoi. Protagonista è Bobo Vieri, dal 2019 testimonal del brand e rappresentante dei Bomber di tutti i giorni, coloro che si radono per il puro piacere di farlo, qualsiasi occasione la giornata abbia in serbo.

Il primo spot

Due spot pubblicitari firmati Wunderman Thompson, il primo dedicato al nuovo Gillette Mach3, migliorato sia per il design che per la performance, e il secondo al top di gamma del brand, Gillette Proglide, con lame migliorate che durano fino a due volte di più*. Con il claim di quest’ultimo, Gillette lancia un messaggio di valore sui propri prodotti, sottolineandone specificità, durata e performance.

Il secondo spot

Bobo continua a essere l’eroe dei nostri Bomber premiando, con un’entrata ad effetto, gli eroi della rasatura: chiunque, infatti, si rada per portare fuori il cane, o per lavare la propria macchina (anche di domenica!) merita i nuovi prodotti Gillette, per iniziare la giornata con il piede giusto.

La campagna, ideata e realizzata dall’agenzia Wunderman Thompson, è on air sulle principali emittenti televisive dal 12 febbraio.