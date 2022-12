Gin con.. virtual tour 3d: "Fuel the dream", Engine lancia il 1° sito italiano

Gin Engine lancia il suo nuovo sito con identità pop

Il primo website con una gas Station virtuale brandizzata in puro stile anni ’80, arricchita da sezioni interattive, presenti in ogni angolo. La Engine Station in 3D di Engine riflette la visione e l’identità pop del brand. È divertente da usare e facile da navigare, con una interfaccia memorabile e coinvolgente. L’ultima novità? Una sezione Garage interamente dedicata alla community per rimanere aggiornati su tutte le novità legate al gin artigianale, 100% bio e 100% Made in Italy, nato nelle Langhe

Gin Engine for... Christmas Arriva il pack esclusivo, realizzato in collaborazione con Monogrid, che oltre all’estetica accattivante offre anche la possibilità di accedere, con una semplice scansione QR, alla Engine Station at Engine Land. Una confezione che trae ispirazione dal mondo dei motori e dai miti in voga negli anni ’80.

L’ispirazione? Il claim “Fuel the dream” intorno al quale ruota tutto il progetto Engine e che ha portato alla scelta di ambienti virtuali in stile rétro dreamy rielaborati con elementi futuristici e colori irrealistici.

Gli ambienti in 3D della nuova Engine Station (engine.land) sono infatti stati curati in ogni dettaglio: dalla ricerca del design degli arredi alla creazione di render realistici alle animazioni dettagliate, dalle illustrazioni personalizzate agli adesivi che riecheggiano i colori e lo stile di Engine. L’ambiente esterno, che circonda la Engine Station, richiama il paesaggio delle Langhe con le sue colline, il luogo dove Engine Gin è nato, e lo scenario al tramonto è lì a ricordare che siamo nell’orario perfetto per l’aperitivo.

Ogni oggetto inserito all’interno dello spazio 3D è stato scelto accuratamente e ha un ruolo funzionale per la rappresentazione del Brand.

Nella fiammante stazione di servizio si potrà dunque fare sosta, naviga-re e fare rifornimento nel mondo di Engine, il gin artigianale, 100% bio-logico e 100% italiano, nato nelle Langhe.

Engine, idee gin per brindare al 2023

All’interno della nuova piattaforma e-commerce 3D si trova la sezione Market con la Engine Gin Collection. Sullo scaffale virtuale si possono scoprire e acquistare le iconiche latte di Engine Gin, gli Speakeasy Kit, il nuovo Engine GT- Il Gin Tonichino delle Langhe, gli Ice Bucket e tanti altri prodotti. Tutta da scoprire anche la collezione ready-to-wear con t-shirt, felpe, shorts e altri accessori loggati Engine.

All’interno della Engine Station ci si può anche “dissetare” alla Vending-Machine con 8 dei signature cocktail, dal Nitroni all’Engine GT, all’Ultimate Martini. Merita una bella sosta anche la sezione The Fridge! Nel frigorifero viene svelato l’identikit dei botanicals e degli altri straordinari ingredienti che hanno fatto di Engine, il gin italiano più venduto in Italia: salvia di Alta Langa, coltivata a 800 metri, per distendersi; limone di Sicilia, nato in riva al mare, per trovare energia; profumatissimo ginepro toscano; radice di li-quirizia calabrese per digerire; rosa di Damasco, coltivata in Piemonte, per rilassarsi; acqua delle Alpi per rinfrescarsi; olii essenziali; alcol di frumento biologico. Ma la vera grande novità dell’ultima release del sito è la sezione Engine Garage, interamente dedicata alla community dove ricevere aggiornamenti a 360° sul mondo Engine. All’interno, tutte le novità, su attività ed eventi legati al brand.