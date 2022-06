Giorgia Cardinaletti condurrà il Tg1 delle 20, ecco chi ha fregato il posto a Giorgino

Tg1, Giorgia Cardinaletti prende il posto di Francesco Giorgino alla conduzione

Giorgia Cardinaletti da lunedì 20 giugno alla conduzione del Tg1 delle 20: l'ingresso della giornalista nella rosa dei volti dell'edizione serale - a quanto si apprende - è la novità di queste ultime ore, dopo la decisione della direttrice della testata, Monica Maggioni, di escludere Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, che verrebbero spostati all'edizione delle 13.30 dopo il loro rifiuto di presidiare a turno la rassegna stampa del mattino.

Rai, Giorgia Cardinaletti conduce il Tg1: in arrivo anche Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini

Gli avvicendamenti, sempre stando alle indiscrezioni, non partirebbero in blocco, ma gradualmente, definiti anche in base ai turni. Tra i conduttori dell'edizione serale, la più seguita, oltre alla Cardinaletti (che attualmente conduce Via delle Storie, l'approfondimento della seconda serata del lunedì di Rai1), anche Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini.

In base alle nuove indicazioni della Maggioni, ai volti dell'edizione delle 20 sarebbe stato chiesto di assicurare la presenza alla rassegna stampa quotidiana delle 6.30, presidiando un turno di 25 minuti per cinque giorni una volta ogni mese, mese e mezzo.

Giorgia Cardinaletti al Tg1, gli indizi di Giorgino negli scorsi giorni

Bocche cucite al Tg1: un indizio è arrivato mercoledì sera quando Giorgino, che è anche vicedirettore della testata, si è congedato dal pubblico del telegiornale della sera con un "arrivederci" e un cenno con la mano.