Giorgio Locatelli, reality dolcissimo (aspettando Masterchef): "Pappardelle alla lepre con cioccolato venezuelano al 90%, ve le consiglio..."

Giorgio Locatelli: aspettando Masterchef 14, ecco “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida”

Masterchef sta scaldando i fornelli con l'edizione numero 14 (al via giovedì 12 dicembre 2024 su Sky e Now), ma prima di riunirsi con Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli fa fermata su TV8 per un reality dolcissimo: “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida” (in onda dal 22 novembre al 20 dicembre, ogni venerdì alle 19:05) che mette in palio un posto nell squadra dei 'Maestri' della Lindt e vede 10 professionisti in lizza. Giuria d’eccellenza: al fianco dello chef stellato (dal 2003 con Locanda Locatelli a Londra), ci sarano Nico Tomaselli, massimo esperto del mondo del cioccolato Lindt, a capo della squadra italiana dei Maître Chocolatier, e Melissa Forti, la cui pasticceria incanta e seduce con il suo stile raffinato.

Giorgio Locatelli: "Consiglio pappardelle alla lepre con cioccolato venezuelano al 90%" - L'intervista ad Affaritaliani.it

La passione per il cioccolato di Giorgio Locatelli? Su due fronti. C'è quello dei ricordi d'infanzia: "A Natale da bambino ricevevo questo pacco di cioccolatini Lindt. Io sono di Varese, loro sono di Induno Olona e il mio prozio ci lavorava. Era la nostra maniera per celebrere le feste natalizie, c'è questa connessione che mi ricorda queste barrette argento che mi arrivavano. Tenevamo tutte le carte io e mio fratello", racconta ad Affaritaliani.it.

E poi... "Mi ha sempre affascinato il cioccolato nella cucina salata. Ho lavorato anche con dei produttori in Sudamerica, dai quali importiamo del cacao puro al 98-100% che usiamo nei piatti. E' un uso che mi ha interessato tantissimo", racconta ad Affari.

"Adesso è molto alla moda, ma è una cosa che io ho sempre fatto da tanto-tanto tempo", sottolinea Giorgio Locatelli.

Una ricetta ad hoc che consiglieresti in particolare? "Sicuramente le pappardelle alla lepre con cioccolato venezuelano al 90%"

Una ricetta classica invece? Giorgio Locatelli non ha dubbi: "Sul dolce... per me il souflè al cioccolato con gelato al pistacchio probabilmente è il mio dolce favorito nel mondo". E sottolinea: "Quando lo metto nel menù è quello che mangio di più. Lo mangio tutti i giorni"

