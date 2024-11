Giorgio Locatelli (aspettando Masterchef) in 'Maître Chocolatier - Talenti in Sfida': reality su TV8 (con finale a sorpresa)

Giorgio Locatelli tra “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida” e Masterchef

Giorgio Locatelli torna in tv. Aspettando la nuova stagione di Masterchef (numero 14) - insieme a Bruno Barbieri e Antonino Canavacciuolo - che partirà giovedì 12 dicembre su Sky e Now e decreterà il Miglior chef amatoriale d'Italia, arriva su TV8 il reality più dolce della televisione italiana: “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida”

Maître Chocolatier - Talenti in Sfida su TV8, quando parte

Lindt Italia, azienda parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli leader mondiale nella produzione di cioccolato premium, è pronta a riportare sugli schermi “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida” - Il talent show più goloso e cioccolatoso della tv. Dopo il successo della prima stagione, le nuove puntate andranno in onda dal 22 novembre al 20 dicembre, ogni venerdì alle 19:05 su TV8 Nel primo talent show per aspiranti Maître Chocolatier il cioccolato sarà il protagonista indiscusso: dieci professionisti esperti nell’arte del cioccolato si sfideranno fino all’ultima pralina per entrare nella squadra dei Maître Chocolatier di Lindt Italia. Al via una nuova edizione ricca di novità ed emozioni, tutte al sapore del miglior cioccolato!

Giorgio Locatelli, Nico Tomaselli, Melissa Forti a Maître Chocolatier su TV8

A guidare lo show, ancora una volta, lo chef stellato e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli, che accompagnerà i concorrenti nel loro percorso, raccontandone sogni e aspirazioni. Al suo fianco, una giuria d’eccellenza: Nico Tomaselli, massimo esperto del mondo del cioccolato Lindt, a capo della squadra italiana dei Maître Chocolatier, insieme alla pasticcera Melissa Forti, la cui pasticceria incanta e seduce con il suo stile raffinato. Inoltre, ogni puntata vedrà la partecipazione di un ospite speciale del mondo dello spettacolo.

Maître Chocolatier, il set del programma tv

Il set del programma sarà un atelier elegante e avvolgente, inebriato dal profumo di cioccolato. Qui i concorrenti daranno sfogo alla loro creatività, trasformando il cioccolato in veri e propri capolavori. Fiumi di cioccolato fondente, bianco e al latte scorreranno dalle iconiche melting pot, inondando lo studio con un profumo che farà venire l’acquolina anche a casa.

Maître Chocolatier - Talenti in sfida, finale a sorpresa per il reality con Giorgio Locatelli su TV8

L’ultima puntata di “Maître Chocolatier - Talenti in sfida” promette di sorprendere il pubblico non solo con il talento dei partecipanti, ma anche con una location d'eccezione che farà da cornice alla serata conclusiva. La finale si svolgerà alla Home of Chocolate di Zurigo, il museo del cioccolato di Lindt, diventato famoso in tutto il mondo anche per la straordinaria fontana di cioccolato alta nove metri. Questa destinazione, unica nel suo genere, arricchirà ulteriormente l'esperienza degli spettatori e dei concorrenti. Con i migliori talenti in gara e un ambiente suggestivo, la finale si preannuncia un evento imperdibile per tutti gli appassionati del cioccolato Lindt e dei cooking show.

Maître Chocolatier: puntate, titolo in palio e la sfida

Non basta l’iconico cappello per diventare Maître Chocolatier: serve creatività, passione e una padronanza assoluta delle tecniche di lavorazione del cioccolato. I 10 concorrenti che si contenderanno il titolo di Maître Chocolatier Lindt sono accomunati dalla passione per il cioccolato, un grande talento e un altissimo livello di professionalità

Ci saranno due sfide in ogni puntata, due occasioni per mostrare il proprio talento ai giudici e per incantare gli spettatori a casa, mettendo in gioco le mille sfaccettature e sfumature del cioccolato. Le due prove rappresenteranno un equilibrio tra creatività e competenza tecnica, elementi fondamentali per diventare un vero Maître Chocolatier. La prima prova, il CREATION TEST, permetterà ai concorrenti di esprimere la propria sensibilità artistica e la capacità di concretizzare la propria ispirazione, dando vita a opere uniche che riflettano il loro stile personale. La seconda prova, l’EXPERTISE TEST, permetterà invece di dimostrare le proprie capacità tecniche.

I concorrenti dovranno riprodurre il tratto essenziale e caratteristico dei prodotti più iconici di Lindt, come il celebre Lindor o l’adorato Orsetto. In ciascuna puntata di “Maître Chocolatier - Talenti in sfida” verranno eliminati uno o più concorrenti, in un crescendo di intensità e golosità. Solo il migliore avrà l'opportunità di entrare a far parte della squadra dei Maître Chocolatier di Lindt Italia e indossare l’iconico cappello da Maître! Dopo la vittoria di Lisa Pericoli nella scorsa edizione, questa stagione decreterà il volto del nuovo Maître Chocolatier Lindt, continuando così la tradizione di eccellenza e innovazione che caratterizza il marchio. La competizione si preannuncia intensa e ricca di sorprese.