Giornalismo, Pulitzer a cronisti di Associated Press per i servizi da Mariupol

Ucraina, Pulitzer ai cronisti di Associated Press

L'agenzia statunitense Associated Press ha vinto due premi Pulitzer 2023, tra cui quello considerato il piu' importante di tutti, per la copertura della guerra in Ucraina. L'AP ha vinto il premio principale - Servizio pubblico - per il lavoro dei suoi giornalisti durante l'assedio della citta' di Mariupol e il premio Breaking News Photography per il lavoro dei suoi fotografi nelle prime settimane del conflitto.

Nel primo caso, la giuria ha evidenziato il lavoro "coraggioso" svolto per raccontare "l'uccisione di civili durante l'invasione russa dell'Ucraina" da Mariupol: i giornalisti di AP erano sul posto quando la citta' e' stata circondata e bombardata dalle forze russe. Il premio fotografico, invece, riconosce le "immagini uniche e urgenti" pubblicate dai fotografi di AP durante le prime settimane di guerra, comprese quelle dell'assedio di Mariupol.