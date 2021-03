Giornalisti più social: Scanzi 1°, su Travaglio e Tommasi, giù Mentana e Porro

Febbraio mese corto, eppure non privo di eventi significativi e chiacchierati sui social che hanno tenuto attivi soprattutto i giornalisti tra post, commenti e condivisioni. I primi due gradini del podio restano occupati da Andrea Scanzi e Lorenzo Tosa, ma dopo di loro la classifica Top 15 dei giornalisti più attivi sui social, realizzata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Shareablee, appare molto movimentata.

Scanzi resta in testa con 8,8 milioni di interazioni, 400 mila in meno rispetto a gennaio (ma, appunto, bisogna ricordare che febbraio ha avuto 3 giorni in meno), seguito da Tosa che cala di 700mila interazioni a 2,6 milioni totali. Marco Travaglio in rimonta passa dal sesto al terzo posto con 1,6 milioni di interazioni, e dopo di lui, sul quarto gradino, si piazza Saverio Tommasi, il giornalista di FanPage che rispetto al mese scorso guadagna una posizione. Enrico Mentana scivola fuori dal podio e si ferma al quinto posto con 1,3 interazioni, seguito da Nicola Porro, anche lui in calo di una posizione, con 1,2 milioni di interazioni.