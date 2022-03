Giornalisti social, Scanzi ancora primo. Mentana torna sul podio. Vola Tosa

Giornalisti social, Scanzi cala ma resiste in prima posizione. Di Saviano il post più apprezzato

Andrea Scanzi svetta ancora in cima alla classifica dei top 15 giornalisti più attivi sui social del mese di febbraio. Nonostante un calo del 13% delle interazioni e un 21% delle video views, la penna del Fatto Quotidiano non molla il primato, secondo il report stilato da Sensamaklers sulla base dei dati Shareablee in collaborazione con Prima Comuunicazione.

Il giornalista aretino ha conquistato il pubblico, ancora una volta, puntando su Festival di Sanremo e guerra in Ucraina. In seconda posizione si è piazzato il direttore di Next Quotidiano Lorenzo Tosa. E' tornato invece sul podio, sul terzo gradino, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana.

Guardando alle video views, Andrea Scanzi viene scavalcato da Roberto Saviano che nel mese raggiunge 5,6 milioni di visualizzazioni complessive: il video più ingaggiante pubblicato dal giornalista campano, scrive Prima Comunicazione, riprende una scena commovente: una mamma trova un modo per far fare skate al suo bambino affetto da paralisi cerebrale.

Oltre a Saviano, all’interno della classifica dei Top Performing Post, brilla anche Lorenzo Tosa: si aggiudica ben sei posizioni all’interno del ranking dei Best Performing Post, anche in questo caso con contenuti che spaziano dal recente conflitto in Ucraina a Sanremo.