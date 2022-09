Giornalisti sui social: Masolin Regina di Instagram, Di Marzio supera Scanzi

Giornalisti sportivi al top: trionfano i volti noti di Sky

La Top 15 giornalisti elaborata da Sensemakers in collaborazione con Primaonline vede il sorpasso di Gianluca Di Marzio su Andrea Scanzi, in un periodo (agosto) dominato dalle voci di calciomercato, argomento del quale il giornalista di Sky è riconosciuto come un benchmark.

La tv satellitare brilla anche nella categoria dei singoli post, grazie a Federica Masolin, volto della rete per la Formula Uno: la giornalista totalizza oltre 250mila interazioni con soli 5 post, tutti su Instagram: il contenuto più apprezzato è un contenuto “personale” durante le sue vacanze in Spagna, che ritroviamo in terza posizione tra i migliori post della categoria.