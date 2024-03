Giovanni Floris da La7 al Nove, la bomba di tele-mercato su diMartedì

'Urbano Cairo rischia di restare senza 'DiMartedì?' Il rumors bomba viene lanciato da Dagospia secondo cui, dopo il grande colpo di Fabio Fazio della scorsa estare, ora l'obiettivo di Warner Bros. Discovery sarebbe di portare in squadra Giovanni Floris, colonna portante di La7. "Sono in fervida attesa di una risposta", scrive Dago.

A proposito di tele-mercato, nei giorni scorsi, poi, nel corso di un'intervista era stato chiesto a Sigfrido Ranucci se avesse mai pensato di passare a Warner Bros. Discovery. Ma il conduttore di Report ha fatto sapere che non ci sono stati contatti e che lui vuole restare nella tv di viale Mazzini. “No, io amo la Rai, forse qualcuno sarebbe contento se me ne andassi ma io cerco non dargli questa soddisfazione. Non ho avuto proposte… Forse qualcuno mi avverte come un problema ma io e la mia squadra ci sentiamo delle risorse”, le parole di Ranucci a Un Giorno da Pecora su Radio Rai1.

Warner Bros. Discovery, ascolti tv super da Crozza a Fabio Fazio

Warner Bros. Discovery sta vivendo un momento d'oro. Gli ascolti tv infatti hanno premiato le strategie delle ultime stagioni. Se ormai Fratelli di Crozza è un punto di forza consolidato del venerdì sera con uno share in prime time attorno al 6/6,5% di share, Che tempo che fa ha avuto un vero e proprio boom, issandosi da subito sul 10% con punte record come quella di domenica 3 marzo al 14% grazie all'ospitata di Chiara Ferragni. Ma, se facciamo un focus su febbraio 2024, sono tutti i canali del gruppo a essere cresciuti negli ascolti tv e non di poco: qui tutti i dati.

