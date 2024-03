Giulia Ottorini: "Ho speso 30 mila euro...". Chi è l'influencer nel mirino della Gdf

Giulia Ottorini, chi è l'influencer nel mirino della Gdf

C’è anche Giulia Ottorini, insieme a Luis Sal e Gianluca Vacchi, tra gli influencer nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale. La giovane, 21 anni, residente a Bologna, nota per essere stata fidanzata con il trapper Mambolosco, lavora come content creator su TikTok e… OnlyFans. Tra le sue “imprese” più note, l’aver dichiarato di aver speso ben 30.000 euro in soli quattro giorni, tra feste in discoteca, parcheggi privati e altre spese folli.

Tutto ciò è stato raccontato ai suoi 1,8 milioni di follower su TikTok in un video pubblicato il 4 marzo 2023. Nel video, che segue il popolare formato "Ecco quanto ho speso in un mese", Ottorini elenca sullo sfondo del filmato le spese e tra uno stato d'animo che oscillava tra il divertito e lo scioccato, l'influencer spiega come sia riuscita a sperperare così tanti soldi in così poco tempo.