Giuseppe Saccà lascia la guida di Eagle Original Content, ecco la ragione

Giuseppe Saccà lascia la guida di Eagle Original Content

Giuseppe Saccà ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato di Eagle Original Content. La decisione è stata presa per motivi professionali e in pieno accordo con il Consiglio di amministrazione, concordando un percorso di uscita.

“Finisce oggi il mio ruolo da amministratore delegato della società Eagle Original Content dopo quattro anni di intenso lavoro e di importanti traguardi per la Società- dichiara Giuseppe Saccà -. Lascio il mio incarico con gratitudine per il percorso fatto insieme e con fiducia nel futuro dell'azienda. Ringrazio – aggiunge- Tarak Ben Ammar, presidente del gruppo amministratore Eagle Pictures, il nuovo delegato della società Andrea Goretti, la squadra, i partner, i talent e tutti coloro che hanno contribuito in questi anni alla crescita del progetto ”.

Anche Contenuto originale di Eagle esprime il proprio ringraziamento per il contributo che Giuseppe Saccà ha apportato alla nascita della società e per il ruolo svolto nella sua crescita e sviluppo. Sotto la sua guida l'azienda ha prodotto 7 film per il cinema, di cui 2 opere prime (una vincitrice del Ciak d'oro per il miglior esordio), 1 opera seconda, 3 serie tv, 1 serie animata nonché 7 spettacoli di intrattenimento leggero .

Il consiglio di amministrazione del gruppo Eagle Pictures ha già avviato il processo di transizione per garantire la continuità aziendale nominando Andrea Goretti, già AD di Eagle Pictures, come amministratore delegato di Eagle Original Content, società controllata dal gruppo.