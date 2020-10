Go Viral!, il gioco online per riconoscere le fake news

Go Viral! antidoto alle fake news. Il gioco è stato lanciato dall’Università di Cambridge, con l'Ufficio di Gabinetto del Regno Unito, disponibile anche in francese e tedesco, perché gli utenti imparino a riconoscere le fake news.

Il progetto, che cerca di calare l'utente nei panni di un disinformatore professionista, propone sotto forma di gioco online le comuni tecniche di manipolazione: utilizzare un linguaggio carico di emozioni per alimentare indignazione e panico, ricorrere a pseudo esperti per seminare dubbi e poi incalzare su un argomento via social, per raccogliere manciate di 'like'.

“Utilizzando un ambiente simulato per mostrare alle persone come viene prodotta la disinformazione, possiamo demistificarla” ha spiegato Jon Roozenbeek, co-sviluppatore di Go Viral! e ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia di Cambridge. “Il gioco fornisce agli utenti gli strumenti di cui hanno bisogno per distinguere i fatti dalla finzione”.

Go viral! si basa su un precedente gioco, Bad News, un progetto già lanciato dallo spin-off dell’università nel 2018 e realizzato in collaborazione con l’agenzia media olandese Drog. Stando ai dati del Social Decision Making Lab, questa tipologia di giochi è in grado di ridurre il tasso di credulità nelle bufale in media del 21% rispetto al gruppo di controllo.