Google, acquistato il 7,7% della piattaforma indiana Jio: 4,5 miliardi spesi

Il colosso Usa Google acquista per 4,5 miliardi di dollari il 7,7% della piattaforma Jio Platforms, da Reliance Industries, la più grande società privata indiana, una conglomerata che produce un grande assortimento di prodotti petroliferi, petrolchimici, fibre e prodotti per la tessitura. Lo ha annunciato il capo del gruppo indiano Mukesh Ambani. "Siamo lieti di accogliere un'istituzione in India e nel mondo, Google, e abbiamo firmato una partnership vincolante e un accordo di investimento", ha detto Ambani durante l'assemblea generale virtuale degli azionisti di Reliance Industries. Ad aprile, Facebook aveva preso una quota del 9,99% di Jio per 5,7 miliardi, per rafforzare la posizione in India di WhatsApp. Google ha annunciato alcuni giorni fa un fondo digitale da 10 miliardi di dollari per effettuare investimenti in India in aziende esistenti, nonché l'espansione dell'Ai, l'intelligenz a artificiale e la la diffusione di Internet nelle aree rurali.