Gramellini e Grasso contro Santoro: "Il suo livore contro Fazio? Fa tristezza"

Rai, Santoro massacrato per le frasi contro Fazio. Le reazioni

Michele Santoro è finito al centro della bufera per la frase pronunciata contro Fazio e Annunziata nel commento al loro addio dalla Rai: "Io non li ho mai sopportati". A puntare il dito contro il collega, sono due firme importanti del Corriere della Sera, Aldo Grasso e Massimo Gramellini. Il primo si è espresso così sull'ex conduttore di Anno Zero: "Il livore che sprizza da tutti i pori contro Fazio e Annunziata mette una certa tristezza". Gramellini si accoda nel suo editoriale: "Immagino che nemmeno Vittorio Feltri, Belpietro e Sallusti si amino alla follia, però non li sentirete mai parlare male l'uno dell'altro in tv. E Matteo Salvini sopporta la Meloni ancor meno della Littizzetto, ma si guarda bene dallo spernacchiarla in uno dei suoi tweet adolescenziali".

"I Santoro - prosegue Gramellini nel suo "caffè" sul Corriere - sono la cuccagna della destra, che li usa per dividere lo schieramento avversario e batterlo separatamente. È una storia che si ripete immutabile nei secoli: chi si sente in missione per conto della Rivoluzione finisce sempre per aiutare la conservazione e talvolta per propiziare la reazione. La sinistra, politica e giornalistica, si divide invece tra massimalisti e riformisti, con i primi che considerano i secondi i veri nemici da abbattere. Anzi, sembrano quasi seccati, i massimalisti, che qualcuno osi scippare loro la palma di unici martiri autorizzati di qualunque regime filoamericano e capitalista".