Grande Fratello cambia giorno, scalzato Signorini: tutta colpa di Diletta Leotta

Il Grande Fratello si sposta al martedì per far spazio a La Talpa con Diletta Leotta. La conduttrice dovrà vedersela con L'amica geniale

Ancora novità importanti per il Grande Fratello. Dopo l'addio all'appuntamento settimanale, il reality di Canale 5 cambierà anche giorno. Alfonso Signorini dovrà dire addio alla puntata del lunedì sera per fare spazio a La Talpa condotto da Diletta Leotta, che torna in palinsteso a sedici anni dall'ultima volta.

Secondo quanto riporta TVBlog, a partire dal 12 novembre il Grande Fratello verrà quindi spostato il martedì sera. L'idea di Mediaset sarebbe quella di mettere La Talpa a inizio settimana per tastare il gusto del pubblico. Diletta Leotta dovrà vedersela con i nuovi episodi della quarta e ultima stagione de L'amica geniale.

Signorini invece pare dovrà attendere dopo Natale per tornare in programmazione due volte a settimana. Il doppio appuntamento del giovedì è stato sospeso da Mediaset per risollevare le fiction e il risultato sembra aver pagato in termini di ascolti.