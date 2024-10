Diletta Leotta, aspettando La Talpa ecco il backstage di Roma-Inter (meglio del gol di Lautaro)

Diletta Leotta, il backstage di Roma-Inter? Meglio del gol di Lautaro

La vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi sulla Roma, che vale il -2 in classifica in scia al Napoli capolista, è arrivata rigorosamente nel segno del Toro.

Lautaro Martinez ha firmato il gol vittoria (il terzo in questo campionato), che vale 3 punti pesantissimi in classifica. Ma all'Olimpico non è stato solo il fuoriclasse argentino ad essere protagonista.

Diletta Leotta, da Roma-Inter a La Talpa

La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta ha pubblicato alcune foto di backstage dall'Olimpico di Roma molto apprezzate dai fans.

"La Dea Assoluta", si legge tra i commenti dei followers della showigirl che, nelle prossime settimane, sarà anche protagonista in prima serata su Canale 5 con il ritorno de La Talpa: da Marina La Rosa a Marco Melandri, qui il cast completo.

