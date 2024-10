La Talpa, da Marina La Rosa a Marco Melandri: il cast completo del reality condotto da Diletta Leotta

La Talpa, cast completo: 10 concorrenti vip per il nuovo reality condotto da Diletta Leotta

Diletta Leotta si appresta a debuttare come conduttrice del reality La Talpa, che andrà in onda su Canale 5. Il volto dello sport italiano nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 ottobre ha svelato il cast completo del programma, a cui parteciparanno 10 personaggi noti in vari settori dell'intrattenimento. "La Talpa è un gioco meraviglioso. Ci sarà una parte di spionaggio - dove si cerca di capire chi è la Talpa -, una parte di azione pura - fatta di missioni e sfide al limite della sopportazione umana - e una parte più emotiva", ha rivelato la conduttrice nella trasmissione di Silvia Toffanin.

La Talpa, cast completo