Grappa Candolini, "È come appare”: nuovo spot by Cairo RCS Studio e Saganaki

Elegante, delicata, morbida: Grappa Candolini è come appare: la campagna di adv accende i riflettori sulla Riserva (con 18 mesi d’invecchiamento in botti di rovere) e Classica mettendo in evidenza il gusto intenso e raffinato. Lo spot racconta di un perfetto finale di pranzo in compagnia di amici e famiglia.

I due filmati da 7’’ e 15’’ saranno on air sino 30 marzo, su La7 in particolare nei programmi del prime time dedicati ad attualità e informazione. Non solo pianificazione televisiva, ma anche campagna digital che lancerà lo stesso spot sui siti di Gazzetta dello Sport e Corriere Della Sera.

La produzione e la pianificazione dello spot è stata affidata all'agenzia Cairo RCS Studio e alla casa di produzione Saganaki.