Grownnectia. Nasce il nuovo canale TV web -Dream On Fly

Centinaia di video, formazione, eventi ed interviste sul mondo delle startup. Grownnectia ha elaborato un modello innovativo, scalabile e replicabile per sostenere e accompagnare le startup nei loro percorsi, partendo dall’idea di business fino ad arrivare al lancio sul mercato in soli 6 mesi. Inoltre, nel 2021 la creazione di un fondo d’investimento permetterà di completare la filiera delle startup pre-seed, consolidando così un importante network composto da figure di spicco dell’ecosistema startup ed imprenditoria. A metà febbraio 2021 Grownnectia aveva raccolto quasi 500.000 euro in equity crowdfunding.

Questa PMI innovativa, che si occupa di incubare ed accelerare la crescita di startup con successo, in soli 2 mesi di campagna di equity crowdfunding sul portale BackToWork è riuscita a raggiungere questo straordinario risultato. Va premiata anche l'efficienza di un moderno team capitanato dall’imprenditore milanese Marco Bacini: in Grownnectia infati troviamo Luigi Foscale, Paolo Cabassi, Francesco Osti, Giacomo Bruno e Alessandro Cianciaruso, oltre a Massimo Ciaglia.

Il pre-acceleratore di Grownnectia

Una strada italiana al successo, una Italian way of making startups, che viaggia veloce, e continua senza sosta nell'impegno di creare spunti di innovazione, come questo canale TV.

Massimo Ciaglia

L'amministratore delegato di Grownnectia, Massimo Ciaglia, è uno startupper di successo con un importante exit alle spalle; negli anni, ha avviato numerose startup nell'ambito ICT sia in Italia che all'estero, diventando ormai un "investitore seriale".

