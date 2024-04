Gruber, 'io al Nove? No, ho contratto di 2 anni a La7, ipotesi non sul tavolo'

Se andrei al Nove? “No" e "non amo discutere di ipotesi che non sono sul tavolo. Se me lo hanno mai chiesto? Quando ho rinnovato il contratto con Cairo ho avuto varie proposte". Così a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Fino a quando sarà ancora legata a La7? "Due anni mi pare".

E poi, ad esempio, le piacerebbe tornare in Rai? "In Rai? Dopo vent’anni direi che ho dato...”, risponde Gruber.