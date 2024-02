Gruppo AXA si affida a Wavemaker per gestire gli investimenti pubblicitari

Bel colpo per Wavemaker, l’agenzia media guidata in Italia dal ceo Luca Vergani.

Il gruppo Axa ha deciso di affidare a Wavemaker - l’agenzia media di GroupM, guidata in Italia dal ceo Luca Vergani - la gestione dei suoi investimenti pubblicitari a livello globale, incarico precedentemente affidato a Starcom (Publicis Groupe)

"La prima attività di cui è occupata Wavemaker in Italia è stata la pianificazione della campagna “Essere Donna non dovrebbe essere un rischio”, di nuovo on air per quattro settimane dal 18 febbraio sulle principali emittenti tv, sulle connected tv, sul web e in oltre 160 cinema in Italia", riporta Engage. Che sottolinea: "Si apre dunque nel migliore dei modi il 2024 di Wavemaker, dopo un 2023 segnato da un fatturato in crescita a doppia cifra e un billing gestito a +4%"