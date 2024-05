Guido Maria Brera: "Così mi sono innamorato di Caterina Balivo. Siamo due persone che..."

Guido Maria Brera, Diavoli e la finanza

Guido Maria Brera, ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, si è raccontato a partire proprio dal suo libro super cult, Diavoli, dal cui poi è stata tratta la serie tv di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: «La finanza non era mai stata rappresentata come strumento politico», le su parole. «Infatti non ho rappresentato il finanziere che si fa di cocaina a Wall Street, bensì quello che si nasconde perché ha un ruolo politico che nemmeno vuole».





La finanza è da sempre una grande passione di Guido Maria Brera. Che dà un consiglio: "Se pensi di fare buoni investimenti guardando dove guardano tutti, non li farai mai. Devi farli dove la gente non guarda. Ma quando vai a vedere dove la gente non guarda, per un po’ sei solo, quindi hai sempre tutti contro. È in quel momento che devi imparare a gestire il tuo dolore perché la solitudine, che io amo alla follia, quando si tratta di temi di investimento è una brutta bestia: è come quando in una regata tutti vanno da una parte e tu vai dall’altra. È lì che ti spaventi, perché se sbagli, sbagli grosso".



Guido Maria Brera: "Così mi sono innamorato di Caterina Balivo. Io solitario, lei adora stare con gli altri"

Sul fronte sentimentale Guido Maria Brera è sposato da dieci anni con Caterina Balivo. «Tutto è cominciato nell’estate 2009, ero in barca con delle amiche che guardavano la foto di un bellissimo uomo. Io mi accorgo che accanto a lui c’era una donna altrettanto bella, era Caterina», rivela lo scrittore e dirigente d'azienda. «L’ottobre seguente, una delle persone che era in barca con me, mi invita ad una cena a Roma dicendomi che ci sarebbe stata anche la donna della foto. Lì la incontrai dal vivo, per la prima volta, e mi piacque subito perché era solare e frizzante. Così le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini, che conoscevamo entrambi, di fare da messaggero. Lei la lesse e poi mi fece una bellissima telefonata».

«Mi conquistò definitivamente quando la portai nella casa dove dormimmo insieme ai miei due figli e vidi chi era davvero: una persona che sapeva alternare e modulare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte molto profonda. È affascinante vedere due persone che ballano all’interno dello stesso corpo, così mi ha fatto innamorare. Un grande amore che ancora oggi ci aiuta a compattare esigenze diverse: io sono un solitario, lei adora stare con gli altri. È complicato, ma la nostra felicità ce la guadagniamo ogni giorno», ha concluso Brera, che ha due figli con Caterina e altri due dal precedente matrimonio. «Una delle gioie più grandi della mia vita è vedere questa famiglia scombinata, complessa, con caratteri diversi, che però non molla. Bella da vedere, in tutte le sue imperfezioni», le parole dello scrittore.