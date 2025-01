Herbert Ballerina: "Io e Maccio Capatonda al GialappaShow? Mai dire mai. E da bodyguard sul Red Carpet Vip..." / L'intervista

Herbert Ballerina: "Io e Maccio Capatonda al GialappaShow? Mai dire mai. E sul Red Carpet Vip..." / L'intervista

Herbert Ballerina ha archiviato un 2024 molto positivo, chiuso col punto esclamativo da protagonista al GialappaShow in un'edizione record sul fronte degli ascolti tv su Tv8 (tra le tante perle del programma, con un Max Giusti epico nei panni di Alessandro Borghese). E ora riparte in quinta su Prime Video, dove è una delle star di Red Carpet - Vip al tappeto (sempre con la Gialappa's in plancia di comando al fianco di Alessia Marcuzzi), il nuovo game show original italiano on line dal 9 gennaio. Un parterre de roi con 5 dive intramontabili (da Giulia De Lellis a Elettra Lamborghini, passando per Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta) e lui nella squadra dei 9 bodyguard (assieme a Francesco Arienzo, Awed, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato).

Come è stato stare sul red carpet e nel game show?

In realtà divertentissimo, perché secondo me questo è un gioco/programma molto divertente, molto bello e anche una grande idea. Però faceva molto caldo quando abbiamo girato, avevamo i vestiti da bodyguard, la camicia che io non metto mai. Però ci siamo divertiti molto. Secondo me è un bel format e una bella idea

Il Red Carpet su cui vorresti salire?

"Beh in America per l'Oscar"

Ma ci arriverai...

"Sì, sì faccio il biglietto, vado per i fatti miei, faccio una foto... (sorride, ndr)"

Sei reduce dall'esperienza al GialappaShow andata decisamente bene...

"Molto bella e molto emozionante, anche perché io poi in realtà ho iniziato con loro. Facevamo Mariottide con Maccio, Poi è arrivato 'L'uomo che non riusciva la gente' il video per cui il pubblico mi ha conosciuto quindi rilavorarci dopo più di dieci anni è stato molto emozionante. Poi loro sono fortissimi, quest'anno sono andati benissimo anche grazie a me (ride, ndr). No scherzo però molto bello. Sono tra i top che abbiamo qui in Italia"



Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina - L'uomo che non reggeva l'alcol / Video



Ma ti rivedremo con Maccio Capatonda, magari proprio al GialappaShow

"Chissà, chissà mai dire mai..."

.... e poi guarda la video intervista ad Herbert Ballerina

