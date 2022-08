House of the Dragon, la protagonista: "Io, gender fluid, sfido il patriarcato"

House of the Dragon denuncia il patriarcato. La protagonista Emma D'Arcy: "Io, persona non binaria, combatto la stessa battaglia"

Il prequel del Trono di Spade può contare su un cast d’eccezione. House of the Dragon, ambientato 170 anniprima della prima serie, ha come protagonista Rhaenyra Targaryen, antenata della precedente protagonistaDaenerys interpretata da Emilia Clarke. Il nuovo volto principale intorno al quale ruota la serie è invece quello dall’attrice britannica Emma D’Arcy, la quale, in un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato alcuni particolari sulla sua vita privata e sulla serie.

“Sono una persona non binaria e come tale sono sempre stata sia attratta sia respinta dall’identità maschile e femminile”, ha dichiarato l’attrice. “Allo stesso modo, il mio personaggio si sente in disaccordo con il modo in cui viene letto dal mondo, si sente limitato dalla femminilità. Tutte questioni che interessano anche a me”.

L’attrice, rivela, vede il suo personaggio come una che “si spinge ai limiti della femminilità, ossessionata dalla mascolinità”. Il motivo? Perché mascolinità, in quel contesto, significa anche (o soprattutto) libertà. Insomma, la nuova serie pone subito un mondo fantasy che, per quanto sembri lontano, in realtà è retto da principi ancora molto attuali come, appunto, il patriarcato.

Comunque, la première dello spin-off della fortunata serie targata HBO, ha già raccolto il favore degli spettatori, totalizzando ben 1 milione di commenti su Twitter nelle prime 24 ore dopo la messa in onda. Ecco una panoramica rispetto ai temi e ai personaggi più discussi dagli appassionati della serie TV.

I personaggi più chiacchierati

Game of Thrones è famoso per il suo vasto cast di personaggi, ma House of the Dragon non è da meno, e aggiunge ancora di più alla storia che gli appassionati conoscono ormai a memoria. I fan non hanno mai dimenticato Daenerys, ma sono in fermento per le nuove star Rhaenyra e Daemon Targaryen. Tra i protagonisti più chiacchierati della première c’è un mix di nuovi e vecchi personaggi. Qui di seguito la top-5:

1. Daenerys Targaryen

2. Rhaenyra Targaryen

3. Daemon Targaryen

4. Viserys Targaryen

5. Arya Stark

