I big di Rcs rubano scrivanie alla redazione. Corriere in sciopero, che calcio a Cairo

Il Corriere della Sera va in sciopero per due giorni: sito e giornale "spenti"

Caos al Corriere. La redazione del quotidiano edito dalla Rcs di Urbano Cairo proclama due giorni di sciopero totale: sabato 10 e domenica 11 giugno il giornale non uscirà e il sito non verrà aggiornato.

La rottura totale tra Comitato di redazione ed editore deriva dal profondo disaccordo su tutte le trattative sul tavolo, ovvero modalità di pagamento dell’aggiornamento professionale, determinazione del premio di risultato e regolamentazione dello smart working.

Ma non solo. A far digrignare i denti dei redattori ci sarebbe anche un altro motivo. Infatti, pare che gli uomini chiave di Rcs stiano invadendo gli spazi redazionali della sede di via Solferino. Nel dettaglio, il direttore generale Rcs Alessandro Bompieri lavorerà con affaccio sul corridoio del direttore, al primo piano, da cui si accede con lo scalone circondato dalle foto dei direttori del più prestigioso giornale italiano.