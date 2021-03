I cugini di campagna fanno pace dalla D'Urso: Ivano racconta l'ictus e il coma

Barbara D'Urso colpisce ancora: grazie a lei i Cugini di campagna fanno pace dopo anni di liti tra Nick Luciani e Ivano Michetti. La band si era formata negli anni Settanta grazie a Ivano e suo fratello, Silvano Michetti batterista, e nel tempo si sono aggiunti Nick Luciani, la voce, Luca Storelli e Tiziano Leonardi. Inutile specificare qual è il loro brano più famoso: anima mia è infatti conosciuta da tutti gli italiani, generazione dopo generazione.

A Ivano va il merito di gran parte delle musiche e dei testi, ma forse anche a causa di questa presenza "ingombrante", nel 2014 è avvenuta la prima spaccatura, con Nick Luciani che ha accusato Michetti di ostacolare la condivisione delle decisioni, mal sopportando le sue “idee e esigenze interpretative”.

"Ha portato come conseguenza spettacoli sempre più scadenti" accusava Luciani "togliendo al gruppo la magia degli anni Settanta e su cui si basava”, e facendo scivolare la band “sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”.

Negli anni Luciani è stato più volte ospite di Barbara D'Urso, tra accuse e rimpianti, anche per parlare di come fosse cambiata la sua vita dopo l'addio al gruppo, soprattutto dal punto di vista economico. E' proprio grazie alla D'Urso, però, che Luciani e Michetti si sono chiariti in diretta tv. Una pace a cui si è arrivati anche per via dei recenti problemi di salute di Ivano: proprio a Barbara, infatti, il chitarrista ha raccontanto di aver avuto un ictus, per cui è ha dovuto subire un’operazione al cuore per due volte, e successivamente il coma per 15 giorni. Ora che la salute di Ivano Michetti sembra essersi ripresa, piovono gli auguri social per lui e per i Cugini di campagna, che finalmente hanno fatto pace dopo anni di litigi.