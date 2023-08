I giocattoli conquistano il cinema: non solo Barbie, Mattel annuncia 45 film

I giocattoli alla conquista del cinema: Mattel ha in progetto altri 45 film da portare sul grande schermo dopo Barbie

Un mondo di giochi sta arrivando al cinema. "Barbie", la pellicola di Greta Gerwig che ha letteralmente sbancato al botteghino, confermandosi come terzo film più visto del 2023, superando "Avatar" e "Super Mario Bros", è solo un meraviglioso apripista per la Mattel. L’azienda di giocattoli statunitense ha infatti annunciato un progetto molto più ambizioso, la Mattel Cinematic Universe, un intero universo cinematografico firmato Mattel: in questo programma rientrano almeno 14 film ispirati ai giochi che hanno reso incredibile l’infanzia di ognuno di noi.

Secondo quanto riporta il giornale statunitense New Yorker, per la Mattel Films, lo studio di produzione cinematografica fondato nel 2018 dall'azienda di giocattoli, almeno 45 film sono in fase di sviluppo alla Mattel, ma finora ne sono stati annunciati solo 14. Nell’elenco ci sono titoli di giochi epici come Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Hot Wheels, Matchbox, il trenino Thomas & Friends e Polly Pocket. Tra i film più attesi abbiamo anche una commedia d’azione basata sul gioco di carte Uno, con il rapper Lil Yachty come possibile protagonista, il ritorno di Barney, il famoso dinosauro viola, e due film live-action, uno dedicato al Maggiore Matt Mason, l’astronauta giocattolo che ha ispirato Buzz Lightyear, e l'altro a Masters of the Universe, con Kyle Allen come He-Man.