I robot decideranno i nostri investimenti, il touch sarà superato dal pensiero

La pandemia da Coronavirus ha cambiato molti parametri di vita e di prospettive e ha accelerato la trasformazione, che colpisce anche il futuro previsto per i robot. Grazie ad una migliore connettività, emergeranno macchine/robot con funzioni diverse da quelle che conosciamo oggi.

Ed è quanto emerso dallo studio Ericsson Consumer & Industry Lab commissionato dalla multinazionale svedese.

L’80% dei partecipanti allo studio sui 10 trend di consumo più diffusi, ha previsto che i robot potranno essere in grado di prevedere la gestione finanziaria e fornire consulenza sui singoli investimenti; il 78% non ha escluso la creazione di macchine comunitarie per avvisare il vicinato della presenza di intrusi.

“L'idea dei robot di comunità, ad esempio, evidenzia il ruolo che le macchine intelligenti potrebbero svolgere nel fornire i servizi collettivi tanto necessari. Per quanto riguarda i robot esplicativi, si presuppone che tutti i dispositivi collegati siano in grado di spiegare la loro funzione agli utenti; mentre i robot di sostenibilità soddisferanno in futuro una maggiore esigenza di previsioni meteorologiche intelligenti localizzate ", ha detto Michael Björn, direttore dell'agenzia di ricerca presso Ericsson Consumer & Industry Lab e autore del rapporto.

Lo studio della multinazionale svedese delle telecomunicazioni, basato sulle aspettative e previsioni di 50 milioni di consumatori di nuove tecnologie da 15 grandi città, ha presentato anche altre opzioni.

Con il telelavoro in aumento, il 79% degli intervistati ha immaginato di avere altoparlanti intelligenti in grado di proiettare pareti in grado di eliminare il rumore nello spazio dell'ufficio domestico. E fino al 62% non ha avuto dubbi nel sostenere che le macchine stesse creeranno contenuti da sole come, ad esempio, i videogiochi.

Se i risultati dello studio fossero confermati, alcune macchine robot si prenderebbero cura della nostra salute, raccomandando determinati esercizi o avvertendo che la nostra postura non è corretta. Anche la televisione metterebbe direttamente la programmazione che meglio si adatta ai nostri interessi senza la necessità che noi si utilizzi il comando. Anche i veicoli autonomi avrebbero la capacità di spiegare le decisioni che prendono. "Ciò che tutti questi servizi hanno in comune è che si basano sulla comunicazione intelligente tra i dispositivi e quindi danno ancora più importanza al concetto di interconnessione", afferma Björn.

I progressi nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia delle comunicazioni mobili, nonché la standardizzazione del 5G, consentiranno ai robot di comunicare in modo sicuro sulle reti del futuro. “Ciascuno dei ruoli previsti per le macchine che presentiamo in questo rapporto potrebbe vivere in un ambito totalmente nuovo. Rivela nuove opportunità per i fornitori di servizi 5G per aumentare gradualmente le reti intelligenti ", suggerisce il direttore.

Infine, focalizzandosi maggiormente sugli stessi consumatori, il rapporto ha sostenuto che il prossimo decennio sarà quello dell'Internet dei sensi. Usare il cervello come interfaccia potrebbe significare la fine di tastiere e dei mouse. L'utente dovrà solo pensare ai comandi e i comandi verranno eseguiti. Gli smartphone potrebbero funzionare anche senza touchscreen.

Questa tendenza apre nuove categorie di dispositivi con paradigmi di interazione completamente nuovi. Tra questi, le più alte aspettative dei consumatori sono negli occhiali a realtà aumentata: sei partecipanti su 10 hanno la certezza che solo pensando di guardare una mappa, questa apparirà davanti agli occhi. Cioè, potrebbero cercare rotte semplicemente pensando alla destinazione.

Il Centro Studi della multinazionale nasce per promuovere la ricerca e l'innovazione nello sviluppo di imprese sostenibili. Attualmente, attraverso vari report, analizza le aspettative dei consumatori, delle industrie e della società, a breve, medio e lungo termine, in tutto ciò che riguarda la connettività, utilizzando metodi scientifici. Il risultato è una visione realistica dei mercati. Tutti i progetti sono realizzati a livello globale e raccolgono collaborazioni con organizzazioni industriali e università internazionali. La ricerca è supportata da più di 100.000 indagini ogni anno, in più di 40 paesi, che statisticamente rappresentano l'opinione di oltre 1 miliardo di persone.