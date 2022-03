Il direttore di Affaritaliani Perrino ospite a Speciale Tg2 mercoledì 23 marzo

Angelo Maria Perrino ospite mercoledì 23 marzo a Speciale Tg2, in onda dalle 17.30

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino raccoglie l'invito di Rai 2 e sarà ospite di Speciale Tg2, la striscia di informazione quotidiana in onda dalle 17.30 alle 18.45. L'appuntamento è oggi 23 marzo, per parlare dei fatti di cronaca e attualità, dalla politica italiana alla guerra in Ucraina, con analisi e confronti offerti dagli esperti presenti in studio.

