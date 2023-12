Il direttore Rai Corsini come Sangiuliano: dopo Atreju gli spetta un ministero

La Rai apre una procedura disciplinare nei confronti di Corsini, ma il direttore dell'Approfondimento non deve temere per sè e la sua carriera. Il commento

La Rai ha aperto una procedura disciplinare nei confronti del Direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, in seguito alle dichiarazioni rese da quest'ultimo ad Atreju. Lo si apprende da ambienti Rai.

Ma Corsini non deve temere per se' e la sua carriera. Tutt'altro... A Gennaro Sangiuliano che, da direttore del Tg2, scese in campo come relatore- simpatizzante meloniano alla vigilia delle ultime elezioni politiche, issandosi sul palco della Convention programmatico-politica di Fratelli d'Italia a fianco della Meloni, lo strappo istituzionale portò bene aprendogli la strada per liberarsi della scomoda poltrona in Rai e conquistare quella più confortevole di ministro della Cultura.

Quindi Corsini stia tranquillo: i vertici Rai dovranno fare inevitabilmente un po' di ammuina, ma Corsini col rimarchevole discorso di Atreju è già in corsa per liberarsi di star e starlette egotiche, talk show tutti uguali e l'ansia da prestazione da Auditel, divenendo asap gradito ospite e titolare di un tranquillo ministero.