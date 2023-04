Il Riformista, Claudia Fusani: "Renzi direttore? Spero di non rimanere disoccupata"

Claudia Fusani: "Renzi direttore de Il Riformista? Spero di non rimanere disoccupata"

Claudia Fusani non le manda a dire a nessuno. L'ingresso di Matteo Renzi come direttore nel Riformista ha creato non poche perplessità. In molti si sono chiesti quale fosse il senso di questa operazione, partendo anche dal fatto che l'ex Presidente del Consiglio non è mai entrato nell'Ordine dei giornalisti.

Infatti, Renzi figurerà all'interno del quotidiano proprietà dell'imprenditore Alfredo Romeo come direttore editoriale, mentre per il ruolo di direttore responsabile è stato scelto proprio ieri, mercoledì 12 aprile, l'ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri (giornalista professionista dal 2007.)

Claudia Fusani: "Renzi direttore del Riformista? Spero di non rimanere disoccupata..."

Ma tra tutti, a manifestare i propri dubbi è Claudia Fusani, firma per vent'anni di Repubblica e per nove dell'Unità. Poi l'avventura proprio al Riformista , ora "di Renzi".

A La7, la giornalista ospite di Coffee Break, prima di dare la propria opinione sul futuro del leader di Italia Viva, ha scherzato dicendo: "Spero di non rimanere disoccupata con questi giornali che aprono e chiudono", dice Claudia Fusani. "Non si sa mai, insomma, alzo le mani e...".