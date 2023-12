Il Senato nega le carte a Report su Gasparri. Scudo Parlamentare anti-Ranucci

Gasparri e lo scudo del Senato. Report non potrà avere le carte sulla società di cybersicurezza

Il Senato ha deciso di negare a Report le carte su Maurizio Gasparri, relative al possibile conflitto d'interessi per la presidenza del capogruppo di Forza Italia di una società di cybersicurezza: Cyberealm. Un ruolo, secondo quanto denunciato dalla trasmissione di Ranucci, mai comunicato al Parlamento da parte del senatore. La Giunta per le immunità del Senato - si legge su Il Corriere della Sera - ha deliberato, con i voti dei gruppi di maggioranza, di negare a Report la comunicazione che attesta quanto dichiarato dal capogruppo di FI Maurizio Gasparri.

Ranucci aveva chiesto di poter accedere alla comunicazione fatta da Gasparri a sugli incarichi ricoperti che ogni parlamentare effettua a inizio legislatura. Ma il capogruppo di Forza Italia non si ferma allo "scudo" del Senato e si è riservato di valutare se ci siano le condizioni per eventuali azioni legali nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che sui suoi social ha diffuso il video in cui una senatrice del Movimento 5 Stelle fa affermazioni ritenute diffamatorie nei suoi confronti.