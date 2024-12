Il Volo - Natale ad Agrigento, su Canale 5 in prima serata - E a Capodanno arrivano Rovazzi-Panicucci con... / Anticipazioni

Il Volo - Natale ad Agrigento, su Canale 5 in prima serata - Live nella Valle dei Templi con orchestra e coro / Anticipazioni

Martedì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, una serata evento unica con “Il Volo – Natale ad Agrigento”. La notte incantata della Vigilia è all’insegna dell’inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco della Valle dei Templi di Agrigento, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.

Il Volo fa splendere il Natale di Canale 5 esibendosi, con l’orchestra e il coro, nei tradizionali brani natalizi - come Tu scendi dalle stelle e Feliz Navidad - senza dimenticare i classici pezzi - Grande Amore, Capolavoro e tanti altri - che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.

Sullo sfondo del Tempio della Concordia, per l’occasione illuminato con un gioco di luci che rendono la location ancor più suggestiva, Piero, Gianluca e Ignazio vivono la magia del Natale e scrivono una lettera a Babbo Natale, proprio come facevano da bambini.

Il concerto in onda su Canale 5 è prodotto per Rti da Il Volo srl, da un’idea di Michele Torpedine e Barbara Vitali.

'Capodanno in musica' in diretta da Catania su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi

Martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone “Capodanno in musica” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Tra gli artisti, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.