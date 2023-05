Iliad, come chiedere il rimborso dopo i problemi alla rete. La procedura

Iliad, dopo i problemi alla rete ecco come chiedere il rimborso

Nella giornata di ieri (2 maggio), dalle ore 14,30, la rete fissa e mobile di Iliad ha avuto un guasto su tutto il territorio nazionale.

A seguito del disservizio provocato sulla pagina Iliad degli indennizzi si legge che sarà possibile inoltrare una richiesta per il rimborso.

La somma per malfunzionamento imputabile a Iliad sarà di 5 euro per ogni giorno di disservizio fino a un massimo di 100 euro. In caso di discontinuità, invece, la cifra è fissata a 2,50 euro, basterà fare richiesta e i soldi arriveranno in automatico.

Sempre sulla pagina di Iliad, si legge che l’indennizzo non sarà dovuto per malfunzionamenti di durata non superiore a tre giorni lavorativi. Per la telefonia mobile, invece, il rimborso sarà di 2 euro per ogni giorno lavorativo fino a un massimo di 60 euro. Non sarà però dovuto in caso di malfunzionamenti di durata non superiore ai due giorni lavorativi.

Iliad, come fare domanda per chiedere il rimborso

Nel caso in cui il rimborso per il down Iliad non avvenga in automatico sarà necessario presentare domanda mediante il servizio utenti. Si potrà quindi chiamare il numero gratuito 177 da rete Iliad dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Si potrà fare anche richiesta online dal sito ufficiale dell’operatore low cost, inviare un fax sia dall’Italia che dall’estero al numero +39 02 30377960 o inviare una raccomandata. L'indirizzo sarà il seguente: "Iliad Italia S.p.A., casella postale 14016, 201246 Milano". Infine chi chiama dall'estero per richiedere il rimborso dovrà digitare il numero +39 351 8995177.