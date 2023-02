Risparmio energetico, iliad spegne le illuminazioni dei punti vendita

Iliad "s'illumina di meno" in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

iliad è il primo operatore telefonico ad aver aderito a “M’illumino di Meno”, e celebra oggi la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili istituita dalla trasmissione radiofonica Caterpillar su Rai Radio 2 nel lontano 2005. iliad lavora da tempo per ridurre l’impatto ambientale: nel 2021 ha lanciato una ambiziosa Strategia per il clima, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica per tutto il Gruppo entro il 2035; ad ottobre 2022, iliad Italia ha adottato anche un Piano di ottimizzazione energetica, che si aggiunge alla Strategia e che contiene una serie di azioni volte principalmente ad efficientare i consumi.

In particolare, l’azienda ha deciso di procedere con lo spegnimento di tutte le illuminazioni dei propri punti vendita, dalle vetrine alle insegne, durante gli orari di chiusura. È una azione semplice ma al tempo stesso innovativa, dal momento che nel mondo retail è rarissimo trovare esempi continuativi di questo tipo. Questa azione, peraltro, sposa appieno la filosofia di “M’illumino di meno”, e cioè piccole azioni per modificare stabilmente gli stili di vita e renderli sostenibili.

iliad, inoltre, ha implementato anche lo switch-off notturno di alcune frequenze: nei momenti di minor traffico traffico, vengono messe in stand-by alcune frequenze, così da consumare meno senza intaccare la qualità; il sistema è progettato in maniera da riattivarsi automaticamente in caso di un picco di domanda di connettività.

Benedetto Levi, CEO di iliad Italia, ha raccontato queste azioni e la visione di iliad intervenendo a Caterpillar, la trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Sara Zambotti e Massimo Cirri, lo scorso 1° febbraio. Oggi, in occasione della Giornata Nazionale, iliad rilancia i suoi impegni attraverso tutti i suoi canali di comunicazione aziendale, e lo fa con un video che racconta le azioni intraprese dall’operatore, per sensibilizzare tutta la comunità di utenti iliad a fare altrettanto, a prendere parte al cambiamento e intraprendere un percorso sostenibile con piccoli cambiamenti sostenibili.