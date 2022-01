Iliad fibra, ecco la data ufficiale e come sarà l'offerta

Iliad fibra, la presentazione ufficiale sarà il 25 gennaio. Si prevede un'offerta fibra ottica fino a 1 Gbps senza vincoli né tanti fronzoli

Iliad è attualmente il quarto operatore di telefonia mobile in Italia con oltre 8 milioni di clienti. L'azienda francese l'anno scorso aveva annunciato il suo ingresso anche nella rete fissa. La data di lancio della sua prima offerta fibra ottica era stata inizialmente fissata nell'estate del 2021 ma è stata poi spostata di mese in mese. Iliad infatti voleva mantenere l'effetto sorpresa. Oggi finalmente sappiamo quando arriverà la Iliad fibra.

Iliad fibra: data ufficiale di lancio e caratteristiche dell'offerta

Iliad ha promesso che la "rivoluzione" per la rete fissa avverrà il 25 gennaio 2022 alle 9:30. La conferma è arrivata direttamente dall'AD della divisione italiana, Benedetto Levi: "La pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere una connettività ultra-performante a casa, e sul mercato fisso vediamo una situazione che non è il massimo, con quote di mercato estremamente stabili nel tempo, offerte molto simili tra loro e mediamente poco chiare, troppi vincoli. Vogliamo fare la stessa rivoluzione fatta sul mobile, quello in cui ci muoviamo non è un mercato sano. Puntiamo a portare una sana concorrenza".

Al momento abbiamo ancora pochissime informazioni sulla Iliad fibra. Sappiamo però che l'azienda ha in programma un'offerta per la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Inizialmente la copertura sarà garantita da Open Fiber, che verrà poi estesa grazie al contributo di Fibercop, azienda che fa capo a TIM con cui ha stretto un accordo lo scorso agosto.

Dalle parole di Levi si evince però che la Iliad fibra non dovrebbe presentare alcun tipo di vincolo e punterà su trasparenza e massima chiarezza come è avvenuto per nel mercato mobile. E' quindi probabile che l'offerta includerà solamente navigazione e chiamate da fisso. Non si esclude comunque un pacchetto che comprenda anche una SIM mobile. Il prezzo della Iliad fibra, come da filosofia dell'azienda, dovrebbe essere inferiore alla media di mercato, forse tra i 22-25 euro al mese.

Leggi anche:

Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio

Quirinale, Berlusconi getta la spugna e si ritira. Voce clamorosa

Quando finirà il Covid? Secondo uno studio potremmo non accorgercene

L’obbligo vaccinale comincia a scricchiolare