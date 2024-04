Immobiliare, spot Mutuo Greenback di Crédit Agricole Italia. 'Nuova soluzione'

Crédit Agricole Italia lancia la nuova campagna pubblicitaria dedicata al mutuo Greenback, che propone una soluzione ancora più vicina ai bisogni di chi cerca di comprare casa. Il prodotto proposto dall’istituto bancario unisce alla sostenibilità la flessibilità, grazie all’opzione Flexi che permette di cambiare tasso tra fisso e variabile fino a 4 volte.

La campagna pubblicitaria è di FCB Partners, l’agenzia guidata dal Ceo Giorgio Brenna e dal Managing Director Fabio Bianchi. Una adv che nasce dal bisogno di maggior flessibilità di chi sceglie di affrontare l’acquisto della casa e dal desiderio di Crédit Agricole Italia di essere sempre attenta ai reali bisogni delle persone, come testimoniato dal fatto che Mutuo Greenback è stato eletto dai consumatori Prodotto dell’anno 2024 nella categoria Servizi Finanziari – Mutui.

La campagna adv prevede uno spot tv da 30’’ e 15", un video per il web da 30”, e diversi formati per social e digital oltre a una campagna radio, stampa e materiali per le filiali.

La pianificazione media per Crédit Agricole è gestita da Hearts & Science.

Immobiliare, spot Mutuo Greenback di Crédit Agricole Italia, Video