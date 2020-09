Innovazione Made in Taiwan: Artificial Intelligence Solution & Cyber Security

"Taiwan Excellence" - la campagna promozionale internazionale gestita dal Bureau of Foreign Trade (BOFT) e dal Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) - ha tenuto una conferenza stampa Livestream, che mostra le soluzioni rivoluzionarie di Taiwan in materia di AI e Cyber ​​Security .

“Taiwan ha solide fondamenta nelle sue industrie delle TIC e dei semiconduttori. L'AIoT e la sicurezza informatica sono due delle sei industrie strategiche fondamentali che sono parti importanti della politica di sviluppo industriale di Taiwan. Riteniamo che le nostre soluzioni rapide e reattive come l'app eMask dimostrino che Taiwan ha la capacità e il potenziale per fornire i migliori prodotti software e hardware per l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica ". Ha detto il direttore della BOFT Cynthia Kiang.

Queste società ICT taiwanesi, tre vincitrici dei Taiwan Excellence Awards, hanno generato grande entusiasmo con la presentazione dei loro nuovi prodotti alla conferenza.

iEi

"Gli acceleratori di intelligenza artificiale Mustang di IEI hanno una varietà di funzionalità per aiutare lo sviluppo dell'IA, come il supporto multipiattaforma, basato sul toolkit Intel OpenVINO e dimensioni compatte e con efficienza energetica, che è l'ideale per le applicazioni AI edge". ha detto il direttore di iEi Don Yu.

FLEX AIoT Dev di IEIIl kit è progettato con un ricco I / O e una forte capacità di espansione e supporta fino a quattro schede acceleratrici per fornire prestazioni di elaborazione solide. IEI ha anche sviluppato un sistema integrato di intelligenza artificiale palmare, ITG-100AI, che è preinstallato con due VPU Intel® Myriad X per l'apprendimento profondo AI, consumando solo 7,5 W di potenza. Adottando moduli acceleratori AI, può funzionare 20 volte più velocemente delle CPU Celeron® e accelerare la visione artificiale e l'inferenza del deep learning sull'edge.

TSTI (TATUNG SYSTEM TECHNOLOGIES INC.)

Il gruppo TSTI ha creato la sua nuova generazione di Contact Center Cloud Solution ticc contact center on cloud ™ fondendo decenni di esperienza nella creazione di call center a livello aziendale con le loro capacità tecnologiche cloud. Il Product Manager Vis Lai ha osservato che il contact center ticc su cloud™ può raccogliere messaggi di testo dal sito Web ufficiale di un'azienda, dalla posta elettronica del servizio pubblico e dalle pagine dei social media aziendali, tutto quanto sopra è consolidato in un'unica pagina Web, che potrebbe accelerare la velocità di risposta e l'accuratezza delle attività quotidiane degli agenti. Un altro grande vantaggio delle tecnologie cloud è che gli imprenditori possono gestire il contact center ticc su cloud ™ in qualsiasi momento e ovunque senza ulteriore installazione del sistema client.

ZYXEL NETWORKS CORPORATION

Zyxel Networks, leader nella fornitura di soluzioni aziendali sicure, presenta USG FLEX, una nuova serie di firewall di fascia media progettata per le piccole e medie imprese (PMI) per stare al passo con i requisiti di mobilità, connettività e sicurezza sul posto di lavoro post-pandemia. Caroline Kuan, Product Line Manager di Zyxel, ha affermato che la serie USG FLEX ha ottenuto ottime recensioni anche dai media e dai poster tecnologici di tutto il mondo e ha vinto il proof award Mkb per il 2020. Siamo sicuramente la migliore soluzione per i clienti SMB.

I nuovi firewall USG FLEX 100/200/500 di Zyxel sono dotati di hardware e software aggiornati che aumentano la sicurezza delle PMI con fino al 125% delle prestazioni del firewall e fino a un ulteriore 500% di prestazioni di Unified Threat Management (UTM)*. Ciò fornisce una sicurezza di rete robusta e scalabile e funzioni hotspot complete per soddisfare le esigenze aziendali in un unico pacchetto.

IL GRUPPO SYSCOM

NETCenter è un'applicazione di integrazione e gestione, che assiste con varie funzioni di gestione, come: identificazione dei guasti, configurazione, contabilità, prestazioni e sicurezza.

NETCenter supporta una varietà di dashboard di monitoraggio, attraverso dashboard semplici e di facile comprensione per consentire ai manager di padroneggiare la qualità delle operazioni, ha affermato il direttore Davis Chen. Tutte le connessioni e le apparecchiature di rete sono sotto controllo, quindi non sarai disconnesso da alcuna connessione di rete e dovrai quindi risolvere il problema da solo. Gestisce in remoto tramite un browser Web, senza la necessità di installare un'applicazione front-end o componenti aggiuntivi. Inoltre, fornisce l'individuazione automatica e la topologia e genera automaticamente una topologia L2. Dispone inoltre di servizi personalizzati professionali per soddisfare la gestione dell'infrastruttura IT aziendale.

BANKPRO E-SERVICE TECHNOLOGY CO., LTD.

Con il tema Soluzione totale di gestione logistica, Lisa Tu, responsabile marketing, ha presentato "BPAGS, combina" eLogistics e BPWMS per fornire servizi integrati one-stop, che coprono la logistica a piena temperatura (prendendo di mira le merci), i dati flusso per il magazzino (per la gestione del sito), una migliore distribuzione e persino la spedizione, inclusa la gestione dell'inventario e altro ancora. "eLogistics" fornisce anche un'interfaccia completa per integrare i dati necessari con il WMS sviluppato internamente dall'azienda, che supporta i clienti nell'avere una piattaforma più flessibile per operare con eccellenza ed efficienza.

LAFRESH INFORMATION CO., LTD.

In qualità di membro di Qisda, LaFresh si è dedicata allo sviluppo di un sistema omnicanale per l'ordinazione e la fornitura di soluzioni integrate per la vendita al dettaglio intelligente. Il nostro sistema può soddisfare tutti i tipi di industria, come industria alimentare, vendita al dettaglio o parchi di divertimento. Forniamo un'interfaccia diversa sulla richiesta del cliente, ma lo stesso database, ha affermato il CEO May Kang.

LaFresh fornisce il sistema software di POS, gestione HQ, KDS, chiosco, tablet, ordini online, più metodi di pagamento mobile e altre applicazioni di servizi cloud, nonché integrazione di dispositivi IoT, e sta espandendo l'ambito aziendale anche al campo AI. Inoltre, i loro prodotti sono venduti principalmente a clienti e distributori di marca in tutto il mondo in una vasta gamma di settori tra cui ristorazione e cibo, vendita al dettaglio, DS e HM, salute, ospedale, intrattenimento e turismo, tra gli altri.

L'intelligenza artificiale e l'industria informatica di Taiwan stanno sfruttando le tendenze del mercato e le opportunità che offrono per sviluppare prodotti più integrati, espandibili e personalizzati, che renderanno la gestione intelligente delle informazioni completa e una realtà di vita più intelligente. Taiwan Excellence intende cavalcare quest'onda e fare di "Everyday Excellence" più di un semplice slogan.