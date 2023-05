Instagram banna la parola "Mussolini", e Alessandra non riesce a registrarsi

Alessandra Mussolini: "Non posso aprire un profilo Instagram a causa del mio cognome"

Alessandra Mussolini bandita da Instagram per il suo cognome. "Sto tentando da ieri di aprire un account Instagram con il nome Alessandra Mussolini. Lo faccio per lavoro, perché ormai le piattaforme sono fondamentali per lavorare. Dunque, sto cercando di aprire un account Instagram e vengo bloccata": questa la denuncia della eurodeputata di Forza Italia, 'colpevole' di essere discendente del duce.

Attraverso un video su Twitter la Mussolini spiega: "Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community. Io allora ho messo nomi come Alessandra Gramsci, Alessandra Berlinguer al posto di Alessandra Mussolini. E il mio cognome non lo prendono. Questo è un pregiudizio che diventa violenza. Questa è una limitazione grave della possibilità anche di agire politicamente. Al di là del fatto che sono un deputato europeo, perché non posso aprire un profilo Instagram col mio cognome? Sul caso Forza Italia ha annunciato che farà anche un'interrogazione parlamentare".