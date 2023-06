Intelligenza artificiale, approvato AiAct: nuove regole per ChatGpt e privacy

Ue, approvato il nuovo regolamento sull'Intelligenza artificiale. Via libera all'AiAct

Il Parlamento Europeo ha approvato a Strasburgo all'AiAct, il nuovo regolamento sulla Intelligenza Artificiale che includono, tra le altre cose, norme chiare contro il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici e la polizia predittiva. I sì sono stati 499, 28 i no e 93 gli astenuti. Oggi stesso partiranno i negoziati con il Consiglio e i colloqui con i singoli governi dell'Unione Europea per la stesura del testo definitivo.

Le regole, spiega il Parlamento Europeo, seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per i fornitori e coloro che implementano sistemi di IA, graduati a seconda del livello di rischio che l'Intelligenza artificiale può generare. I sistemi di intelligenza artificiale con un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone verrebbero quindi vietati, come quelli utilizzati per il punteggio sociale (classificazione delle persone in base al loro comportamento sociale o alle caratteristiche personali).

I deputati hanno ampliato l'elenco per includere divieti sugli usi intrusivi e discriminatori dell'intelligenza artificiale, come i sistemi di identificazione biometrica remota 'in tempo reale' e 'post' in spazi pubblicamente accessibili; sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili (ad esempio genere, razza, etnia, stato di cittadinanza, religione, orientamento politico).