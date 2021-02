Google, multa in Francia da 1,1 mln per classifica 'ingannevole' di hotel

Google multato in Francia per una classifica "ingannevole" degli hotel

Google ha accettato di pagare una multa di 1.1 milioni di euro in Francia per aver stilato una classifica "ingannevole" degli alberghi del Paese. La classifica, realizzata secondo i criteri del gigante di Mountain View, aveva sostituito quella ufficiale, ha spiegato il Servizio amministrativo di repressioni delle frodi francese. "Le società Google Ireland e Google Francia hanno corretto le loro pratiche e, previo accordo della Procura di Parigi, hanno accettato di pagare una sanzione amministrativa pari a 1.1 milioni di euro nell'ambito di una transazione penale", ha aggiunto lo stesso Servizio in una nota.

Nel 2019, in seguito a un esposto di alcuni albergatori che avevano osservato una classifica "ingannevole" delle strutture ricettive, la Direzione generale della concorrenza d'Oltralpe ha avviato un'inchiesta sul motore di ricerca dalla quale è emerso "un carattere ingannevole della classifica degli hotel da parte di Google". La classifica conteneva oltre 7.500 strutture e "creava una grande confusione rispetto a quella ufficiale di 'Atout France' non soltanto per come si presentava, ma anche perché utilizzava in maniera identica il meccanismo delle stelle attribuite, da una a cinque", si legge ancora nel comunicato.