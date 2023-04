Intimissimi punta sulla comodità e sulla sensualità. On air il nuovo spot

Intimissimi scommette sulla comodità e sulla sensualità. On air la nuova campagna pubblicitaria

Il brand di lingerie Intimissimi presenta la sua nuova collezione in microfibra, che arriva fino alla taglia settima. Si tratta di una speciale e unica grazie alle numerose peculiarità che la caratterizzano, in primis la texture morbida e ultrafine allo stesso momento.

Guarda lo spot della nuova campagna Intimissimi

La microfibra è il perfetto alleato di ogni donna, tutti i giorni in tutte le occasioni dai look più casual, agli abiti eleganti e aderenti. Il suo effetto 'seconda pelle' è garantito non tanto grazie ai differenti skin tone ma quanto al suo essere impalpabile, che fa sì che non la si percepisca all’indosso conferendo libertà e naturalezza nei movimenti.

Per il lancio pubblicitario, Intimissimi ha predisposto degli spot che raccontano come semplicità e comfort siano sempre più fondamentali nell’intimo di ogni donna. La campagna prenderà il via il 24 aprile su digital e altri mezzi, a cui si aggiungerà la tv dal 30 aprile al 14 maggio. La creatività è interna all’azienda. Partner media dei brand di Gruppo Calzedonia (tra cui Intimissimi) sono Simple Agency per il digital e Wavemaker per la tv.