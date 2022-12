Chiara Ferragni sfila in lingerie e attacca gli haters

Chiara Ferragni risponde agli haters e non le manda a dire: "Altro che libertà di pensiero, fate proprio schifo"

"Foto di c..o per far incazzare ancora di più i commentatori bacchettoni". Partiamo da questa frase di Chiara Ferragni, che fa da accompagnamento a una foto di lei in lingerie, per raccontare l'ennesima polemica che ha visto la famossima influencer scontrarsi con gli haters aggressivi e violenti.

Prima di questo post provocatorio, Chiara Ferragni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di post in intimo rosso per sponsorizzare la lingerie di Intimissimi, di cui l'influencer è una testimonial storica. In men che non si dica, sotto i post sono arrivati i commenti violenti e aggressivi dei suoi haters, uomini e donne.

"Se io fossi tua madre mi vergognerei di avere una figlia sempre nuda davanti a tutti che non sa cucinare, che non sa fare niente di niente nella vita che non fa che fare foto e dire stronzate nei social... Dio santo che generazione... Mi viene voglia di ritornare a quando i telefoni non esistevano almeno ci evitavamo tutti sti ritardati e falliti"

"Quanto lo paghi tuo marito per permetterti di farti vedere in questo modo??"

"Va bene tutto ma... SEI UNA MAMMAH!! CONTEGNO!"

"Pelle e ossa"

"Sembri un uomo"

"Ma fattura di meno e dedica più tempo ai figli, cosa cambia per te? Cambia per i tuoi figli e forse ti aiuterà a capire che i soldi non sono tutto nella vita. Una vita hai, la giornata che hai perso ieri per poterla passare con i tuoi figli, portarli a vivere il Natale come bimbi normali, non la potrai comprare con i 100k che hai fatturato. Certo tu perdi 100k, ma i tuoi figli ne guadagnano in affetto amore e ricordi, ma che vuoi capire se tua mamma a 80 anni ancora gioca a fare le collabo. Ma che vi pensate che vi state comprando il posto in Paradiso voi Ferragni? Non funziona così. Il paradiso è qua, solo che tu non sei in grado di apprezzarlo".

Chiara Ferragni, però, non ci sta e pubblica una serie di video su TikTok in cui risponde agli haters: "Vorrei dire che sono scioccata, ma no, sono abituata.

Però sto leggendo i commenti su Instagram del video che ho postato di me in intimo e ci sono solo commenti misogini, non fatti solo da uomini ma anche da donne, che non si capisce bene perchè siano arrabbiate e perchè debbano sparare cattiverie così.

Io ci sono abituata, quindi mi fa solo ridere rispondere ad alcuni, però per la maggior parte delle persone come possiamo parlare di body positivity se poi pensiamo che sia giusto dire sei un manico di scopa, fai schifo, non hai le forme.

Le persone che leggono tutte queste cose, e le persone che commentate così, fate schifo ma soprattutto come potete dire che questa sia libertà di pensiero? Siete dei maleducati".

E continua: "Quello che più mi da fastidio, come io ci sono stata male a 19 o 20 anni quando la gente commentava con estrema cattiveria qualunque cosa facessi e il mio fisico, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere, quindi per favore se volete spiegare un concetto, pensate prima "questo concetto in qualche modo può aiutare questa persona o lo sto facendo soltanto perchè ho voglia di dare fiato alla mia bocca?".

Perchè tutti vediamo cose che non ci piacciono nel mondo dei social e anche nella vita normale, ma se vediamo una cosa che non ci piace di solito non andiamo da quella persona a dire questa cosa mi fa schifo, fai schifo, hai un fisico di m...a, sei una sfigata. Evitiamo di farlo anche sui social, serve un po' più di educazione".