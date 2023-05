"Io confusa? Ma dillo a tua sorella", Luisella Costamanga massacra la Reggiani

Scontro in diretta Costamagna-Reggiani: la giornalista vincitrice di Ballando con le stelle ha attaccato l’attrice comica

Fuoco e fiamme tra Luisella Costamagna e Francesca Reggiani. Il tutto è successo durante la puntata di "La vita in diretta", il programma di informazione e approfondimento di Rai 1, condotto da Alberto Matano, del 26 maggio scorso. In studio si stava parlando di un caso tra lo sport e la cronaca: un padre ha deciso di non andare alla laurea della figlia per vedere la partita della Roma.

Le due ospiti, Costamagna e Reggiani, hanno espresso le loro opinioni (differenti). I toni però si sono subiti alzati quando a un certo punto l'attrice Reggiani si è intromessa nel racconto e ha dichiarato: "La vedo un po' confusa". Frase che ha subito scatenato l'ira della Costamagna.