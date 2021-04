iPhone 13 potrebbe avere una fotocamera mai vista prima

iPhone 13: la variante Pro Max potrebbe dotarsi di un obiettivo grandangolare con apertura f/1.5

Apple sta lavorando allo sviluppo di iPhone 13 per rispondere agli altri grandi brand nel settore della telefonia. Samsung ha lanciato a gennaio la nuova linea Galaxy S21 e Huawei prepara il debutto del successore del P40. Tornando al colosso di Cupertino, pare che i suoi tecnici si siano concentrati sulla fotografia per battere la concorrenza.

iPhone 13, caratteristiche tecniche: voci di una fotocamera unica nel suo genere

Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più conosciuti soprattutto per quanto riguarda il mondo Apple, ha parlato di importanti novità in merito al comparto fotografico di iPhone 13, ed in particolare per il modello Pro Max. Il telefono dovrebbe essere dotato di un obiettivo grandangolare con apertura f/1.5, superiore all'f/1.6 di iPhone 12. Inoltre, le lenti dovrebbe essere fornite da Sunny Optical, che inizierà la produzione già dal prossimo maggio. iPhone 13 nella versione base, Mini e Pro dovrebbero invece possedere le stesse caratteristiche tecniche viste su iPhone 12.

Nessuna conferma invece per quanto riguarda iPhone 13 fold, ovvero il primo smartphone Apple con schermo pieghevole. Altri produttori Android come Samsung, Xiaomi e Huawei hanno già lanciato dispositivi dotati di tale caratteristica ma sembra che la Mela, così come è avvenuto per il supporto al 5G, intenda prendersi ulteriore tempo per sviluppare un prodotto all'altezza delle aspettative dei suoi estimatori.

iPhone 13: uscita in Italia

iPhone 13 come tutti i precedenti modelli di smartphone Apple dovrebbe arrivare a settembre, quindi a seguito dell'annuncio dell'ultima versione del sistema operativo iOS 15. Il telefono dovrebbe inoltre essere presentato con un evento dedicato, che solitamente si può seguire anche in live streaming. L'uscita in Italia dovrebbe avvenire nelle settimane successive alla presentazione, in quanto il nostro Paese è considerato un mercato di grande importanza per Apple.

iPhone 13 costo

Al momento non è possibile ipotizzare quale sarà il prezzo di vendita delle diverse varianti di iPhone 13 ma non dovrebbe distanzarsi molto da quello dei modelli attuali. Anche le colorazioni dovrebbero essere simili (nero, bianco, PRODUCT RED , verde, blu e argento, grafite, oro, blu Pacifico solo per iPhone 12 Pro) ma non è da escludere che possano arrivarne di nuove. iPhone 12 sul sito di Apple viene venduto a: