Isola dei Famosi 2024, Chiara Frattesi gol nerazzurro! Naufraghi i primi nomi

Isola dei Famosi 2024, Chiara Frattesi tra i naufraghi? La sorella del campione dell'Inter nel cast?

Chiara Frattesi, sorella del campione dell’Inter e della nazionale italiana potrebbe partecipare a L'Isola dei Famosi 2024. Lo rivela il magazine Chi. Il reality partirà su Canale 5 ad aprile in prime time e in queste settimane stanno uscendo i primi nomi e le prime indiscrezioni sul cast dei naufraghi.

Isola dei Famosi 2024 cast: Joe Bastianich e... I primi nomi dei naufraghi

Il primo nome è quello di Joe Bastianich: dopo avere vinto l'ultima edizione di Pechino Express, l'ex giudice di MasterChef sarà proptagonista all'Isola dei famosi. Dal talent show culinario di Sky è in arrivo anche Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione (2023): secondo quanto riferito da Fanpage, sarà uno dei nuovi concorrenti del reality di sopravvivenza. Il reality di Mesiaset avrà nella squadra dei naufraghi anche Marina Suma, l'attrice di "Sapore di mare" ha accettato la sfida e si prepara per andare sulle spiagge bianche dell'Honduras.

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria in conduzione

L'Isola dei famosi 18 che dovrebbe partire l'8 aprile (data ancora non confermata) in conduzione, dopo gli anni con Ilary Blasi alla guida (per lei pronto Battiti Live nell'estate in musica di Mediaset), avrà Vladimir Luxuria. Gli opinionisti? Sonia Bruganelli e potrebbe esserci Alvin, dopo tanti anni da inviato sull'Isola (ruolo che da quest'anno sarà di Elenoire Casalegno).