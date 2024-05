Isola dei Famosi, 3 nuovi concorrenti: Linda Morselli (ex Valentino Rossi), Karina Sapsai e...

Isola dei Famosi 2024, chi sono i tre nuovi naufraghi

L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 nel prime time di lunedì 13 maggio 2024 con Vladimir Luxuria in conduzione, Sonia Bruganelli e Dario Maltese a commentare e l'Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Grandi novità nella nuova puntata del reality show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia: arrivano 3 nuovi naufraghi. Scopriamo chi sono.

Isola dei Famosi 2024, tre nuovi naufraghi: Linda Morselli, Karina Sapsai, Dario Cassini

L'Isola dei Famosi 2024 accoglie sulle sue spiagge il comico e attore napoletano Dario Cassini, la modella e influencer Linda Morselli (ex fidanzata di Valentino Rossi e successivamente di Fernando Alonso, oltreché protagonista in passato di Pechino Express) e la modella e showgirl Karina Sapsai.



Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich lascia temporaneamente

Chi abbandona temporaneamente l'Isola dei Famosi è Joe Bastianich. Lascia per accertamenti medici. "Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli", ha detto Valentina Vezzali. "Ragazzi stanotte è stato davvero male - ha raccontato l'ex campionessa olimpica di scherma - ha vomitato l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, io invece ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere, ora sono cotta, non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva,

Isola dei Famosi 2024, eliminazione e nomination

Un naufrago sarà eliminato dal reality show. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà lasciare l'Isola dei Famosi e tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.

Isola dei Famosi 2024 quando va in onda la prossima puntata

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 19 maggio. La regia è affidata a Roberto Cenci.