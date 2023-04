Isola dei Famosi, Enrico Papi se ne va? Ilary Blasi e autori su tutte le furie. E al suo posto...

Enrico Papi silurato dall'Isola dei Famosi? Al suo posto... RUMOR

L’esperienza di Enrico Papi all’Isola dei Famosi sembra non essere partita nel migliore dei modi. Un gesto in particolare avrebbe fatto perdere la pazienza non solo alla conduttrice Ilary Blasi, ma ad autori e piani alti.

Nell’ultimo appuntamento con la nuova stagione del programma, Papi ha letteralmente strappato dalle mani la busta contenente il nome del concorrente eliminato a Ilary Blasi. In molti, sui social, sostengono che questo gesto significhi solo una cosa. Secondo gli utenti, infatti, il principale motivo è che il conduttore soffra di manie di protagonismo e, appunto, voglia esserci lui al centro del palcoscenico.

E, in un ambiente già contornato da forti critiche, non è escluso che Enrico Papi possa lasciare il programma già dalla prossima puntata. Teoria sostenuta, tra l'altro, da diverse testate dedicate al gossip, tra cui la pagina Instagram, seguita da ben 45mila follower, "Tuttogossip3". E gli utenti del web fanno un solo nome per sostituirlo, ed è quello di Nicola Savino.